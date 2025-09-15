Incidente stradale nella notte a Rovereto, sei persone coinvolte: due feriti

ROVERETO. Incidente stradale, nella notte tra il 14 e il 15 settembre, in via del Garda a Rovereto. Tre le auto interessante dal sinistro, che attorno all’1.15 ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Rovereto, sul posto con polisoccorso e pinza veloce.

I pompieri sono stati impegnati per circa due ore nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e di supporto al personale sanitario, giunto con tre ambulanze (Trentino Emergenza, Stella d’Oro della bassa Vallagarina, Croce Bianca Alto Garda).

Fortunatamente non si è reso necessario l’utilizzo delle attrezzature di forza. Presenti anche la polizia stradale e il nucleo operativo radiomobile. Sei le persone coinvolte, di cui due feriti.