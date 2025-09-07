Rovereto: mondo della cultura in lutto, è morto a 78 anni Renzo Monte

ROVERETO. Se n'è andato a 78 anni un pezzo di storia recente della cultura roveretana. Renzo Monte, anima del laboratorio di grafica della civica biblioteca Tartarotti di corso Bettini, non è più tra noi. E i primi a piangerlo sono proprio i dipendenti della pubblica sala di lettura. La biblioteca Tartarotti, infatti, ricorda con gratitudine e affetto Renzo, tipografo e anima del laboratorio di arte grafica «Il Riccio».



«Fin dalla nascita del laboratorio, nel 2008, Renzo ne è stato un punto di riferimento: con entusiasmo, competenza e generosità ha contribuito a renderlo un luogo vivo e accogliente. - ricorda a nome di tutti Mariarosa Raffaelli - Grazie al suo instancabile impegno sono nate numerose iniziative che, nel corso degli anni, hanno permesso a tante persone di scoprire la bellezza senza tempo delle arti grafiche. Dai corsi di tipografia e legatoria ai laboratori per tutte le età, fino agli incontri con le scuole, Renzo ha saputo trasmettere tecniche e competenze insieme al valore culturale e umano di un sapere antico, trasformandolo in occasione di scoperta e condivisione. Il laboratorio "Il Riccio", ospitato negli spazi sotterranei della biblioteca, custodisce macchinari, strumenti e saperi che raccontano la storia della tipografia».



Anche Gianmario Baldi si associa al cordoglio. «Renzo Monte non lo troveremo più tra le sue macchine tipografiche, i caratteri di piombo e gli inchiostri del laboratorio. La sua vita rispecchia l'animo della nostra città. Nato a Brentonico nel 1947 a 9 anni si trasferì a Rovereto quando il padre, con la numerosa famiglia di sei figli e la moglie, abbandonò il gregge di pecore che curava sull'altopiano brentegano per trovare lavoro, come invalido di guerra, presso la cartiera Ati. L'impatto con la città non fu facile ma grazie a nuove amicizie che lo accolsero si integrò nell'ambiente e presto, casualmente, iniziò a lavorare nella tipografia di via Roma "sotto i portici". Scherzosamente ricordava che un bel giorno "venne venduto con tutta la tipografia" a un nuovo "padrone" ma ben presto, grazie alla sua tenacia e intelligenza, avviò un'attività in proprio fondando, con un socio, il "Centro Stampa".



Studiosi come Luciano Canfora, Gherardo Ortalli, Maurizio Bettini, Edoardo Barbieri; giallisti come Maurizio De Giovanni; artisti e incisori come Guido Strazza rimanevano tutti affascinati sia dalla sua professionalità che dal suo saper raccontare il tra gli inchiostri e i caratteri tipografici. Pensando al vuoto che ci lascia, è spontaneo pensare a una città che seppe accogliere questa famiglia e altre che per necessità lascia­vano la montagna e alla gratitudine che oggi noi dobbiamo loro per il contributo che hanno dato per far crescere la nostra comunità, rendendola dinamica, allegra e solidale».



L'assessora alla cultura Micol Cossali ha parole d'affatto per Renzo. «La sua collaborazione è stata importante e ha contribuito a costruire qualcosa di straordinario come il laboratorio di arti grafiche dove al centro c'è la valorizzazione del sapere artigiano che custodisce la capacità preziosa di saper fare con le mani che ogni volta realizzano qualcosa di unico. E tutto questo messo al servizio della comunità per creare qualcosa di bello e far scoprire anche ai più giovani la fatica e la bellezza del lavoro artigiano. Con la sua passione Renzo ha trascinato tanti volontari che curano un laboratorio vivace e attività che hanno un grandissimo valore culturale. Anche in memoria di Renzo ci impegneremo nel supportare questa realtà perché continui ad essere attiva e ci impegneremo a stimolare nuova attenzione al sapere artigiano che, pur facendo i conti con la tecnologia, rimane una dimensione fondamentale dell'essere umano come homo faber».



Infine il critico d'arte Mario Cossali. «Addio ad un personaggio straordinario, anima del laboratorio arte grafica nato nel 2008. Il laboratorio rappresenta la memoria viva di una attività di grande artigianato che ha caratterizzato la storia della città della Quercia. Renzo Monte era certo un raffinato tipografo di lunga esperienza e di gusto qualificato, ma prima di tutto si caratterizzava per la forte umanità (ricordiamo il coinvolgimento non occasionale di persone disabili) e per un senso estetico non comune, grazie al quale all'attività del Laboratorio si erano avvicinati poeti, pittori e pittrici, scrittori, affascinati dalla magia del calco antico».



La consigliera Stefania Bresciani ricorda Renzo come «maestro di umanità. Ha saputo custodire e trasmettere con passione e generosità un sapere antico, quello della tipografia, trasformandolo in un'esperienza viva e condivisa. Grazie al suo entusiasmo e alla sua dedizione, generazioni di bambini, studenti e adulti hanno potuto scoprire la magia della stampa e del libro, imparando non solo una tecnica, ma anche la bellezza di un'arte che porta con sé cultura, memoria e valori umani».