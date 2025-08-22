Mondo della scuola in lutto per la morte di Mimmo Caramia, una vita per l'insegnamento: "Esemplare"

ROVERETO. Profondo cordoglio nella scuola trentina per la scomparsa all'età di 78 anni del professor Cosimo Caramia, per colleghi e amici semplicemente "Mimmo", avvenuta dopo lunga malattia nella notte di mercoledì. Pugliese originario di Grottaglie, Caramia si era laureato nel '75 con 110 e lode in Lettere classiche all'università di Lecce. Appena dopo i trent'anni aveva scelto di trasferirsi in Trentino dove si era sposato, diventando presto padre di Silvia e Francesca e poi nonno di cinque amatissimi nipoti.



La carriera nella scuola lagarina era iniziata dapprima alle medie di Avio, proseguita per una quindicina di anni alle Degasperi di Borgo Sacco, conclusa con otto anni all'istituto Don Milani e la pensione raggiunta nel 2009. Ed ora proprio dalla scuola superiore di San Giorgio giungono i molti ricordi da parte di chi lo ha stimato come collega e, soprattutto, come uomo.



«Ha sempre lavorato con dedizione - racconta Silvio Cattani, ex preside dell'istituto che in quegli anni era "Don Milani-Depero" -, esemplare nel modo di porsi, affabile e gentile. Ricordo tanti bei progetti di respiro internazionale realizzati assieme a lui, oltre a molti viaggi all'estero, come quelli a Taiwan e negli Usa. Sempre pronto a dare una mano, era allegro e gli piaceva molto la compagnia. Era anche un bravo artista, coltivava una pittura molto raffinata e poetica».



