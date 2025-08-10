Marco in lutto, il consigliere Andrea Vaccari stroncato da un infarto

ROVERETO. Una comunità, quella di Marco, sotto choc. Il mondo del volontariato, dello sport e della politica cittadina ancora incredulo e costernato: Andrea Vaccari, 63 anni compiuti lo scorso 15 luglio, consigliere comunale dal 2024 con "Rovereto al Centro", è morto stroncato da un infarto.

Il suo corpo ormai senza vita è stato trovato dalla moglie Emma (Vaccari lascia anche i figli Valentina e Lorenzo) al rientro a casa nel pomeriggio e la notizia ha fatto subito il giro del paese per poi arrivare in città: una notizia che ha destato stupore ed ha gettato nello sconforto i tantissimi amici e le tantissime persone che lo avevano conosciuto ed apprezzato.

Per la sua professione di imprenditore, per il suo impegno nelle istituzioni, per la sua costante presenza attiva nelle realtà associative del paese, in primis l' Us Marco (della quale era presidente dal 2006) e gli alpini (sempre presente alle adunate locali e nazionali).

È nel 2010 quando Andrea Vaccari viene eletto consigliere nella circoscrizione di Marco per poi assumere la carica di presidente nel 2015, ruolo che manterrà fino al 2024 quando subentrerà in consiglio comunale al posto dell'ex assessore Carlo Plotegher con il quale ha condiviso una profonda amicizia: «Alla nostra comunità viene a mancare un pilastro. Una persona generosa che metteva in secondo piano se stesso per dedicarsi agli altri. Un amico ed una persona che aveva un alto senso istituzionale e che si è speso tantissimo per il bene comune». «Un cuore generoso, una bontà d'animo esemplare, una grande capacità di dialogo e di confronto senza alzare mai la voce: non sono parole di circostanza - afferma il presidente della circoscrizione di Marco Gianfranco Setti - ma sono la cifra distintiva di Andrea, il punto di riferimento che ora mancherà a Marco...». «Una persona costruttiva, pragmatica, stimata da tutti gli schieramenti politici, fuori dagli schemi, sulla quale potevi sempre contare» è il primo pensiero del presidente del consiglio comunale Claudio Cemin e "collega" di Vaccari quando erano entrambi presidenti di circoscrizione (Cemin alla Centro, Vaccari a Marco).«La sua scomparsa improvvisa - scrive Gianpiero Lui già candidato sindaco - rappresentare una perdita molto importante per l'intera comunità roveretana in particolare per quella di Marco, dove Andrea da sempre era attivo a tutti i livelli... Nell'ultima campagna elettorale dello scorso anno era stato tra i più attivi promotori della coalizione che sosteneva la mia candidatura a sindaco. Entrato in consiglio comunale è stato sempre tra i più attivi e tra i più presenti per cercare di portare il suo contributo costruttivo operando sempre a stretto contatto con me ed il gruppo "Noi Rovereto". Di Andrea ricorderò sempre la schiettezza, l'obiettività e la capacità di guardare alla concretezza dei problemi per cercare in tutti i modi di risolverli, al di là delle posizioni personali e ideologiche che non gli appartenevano. Ciao Andrea, lasci un esempio da seguire, non ti dimenticheremo». «Una perdita - aggiunge la capogruppo del Pd Stefania Bresciani interpretando il pensiero dell'intero consiglio - che colpisce nel profondo, non solo il mondo politico, ma tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Andrea era una persona buona, gentile, disponibile, con sempre una parola per tutti. Un uomo che sapeva ascoltare, che sapeva esserci. La sua presenza nei luoghi della comunità era costante... Andrea non faceva mai mancare il suo contributo, con discrezione ma con grande efficacia. In consiglio comunale era stimato da tutti e con il suo stile pacato e rispettoso era capace di costruire ponti e relazioni sincere. La sua voce era quella di chi sa mettersi al servizio, di chi lavora per il bene comune con umiltà e dedizione. Tanti lo ricordano come una figura vicina, capace di portare umanità e attenzione concreta dentro le istituzioni. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme, difficile da colmare...».

Il funerale di Vaccari lunedì 11 agosto alle 17 nella chiesa parrocchiale di Marco.