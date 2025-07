Addio a Giuliano Gatti, tecnico Rai in pensione:“Uomo allegro e curioso”

ROVERETO. Dolore e sgomento. Sono questi i sentimenti che accomunano i familiari e gli amici di Giuliano Gatti, tecnico Rai che viveva a Sacco e ora in pensione, scomparso giovedì a soli 67 anni. “La Cgil del Trentino e la Slc, la categoria delle telecomunicazioni, lo ricordano con affetto. Giuliano - spiegano da via Muredei - è stato per moltissimi anni delegato sindacale in Rai e membro dell'assembla generale della categoria fino alla pensione. Per otto anni ha fatto anche parte della segreteria provinciale della Slc”.



”A tutte le riunioni partecipava con grande attivismo e convinzione, portando avanti con passione le sue idee, anche quando non incontravano l'appoggio della maggioranza. Era un persona allegra e molto disponibile, che si è sempre distinta per spirito critico e capacità di analisi. Ha sempre partecipato con grande convinzione alle iniziative promosse dall'organizzazione e la sua era una presenza fissa alle manifestazioni”.



Commosso anche il ricordo del circolo Pd di Rovereto. «Giuliano Gatti è stato un iscritto al circolo del Partito Democratico di Rovereto. Partecipava agli incontri con uno sguardo libero e come un approccio sincero e aperto al confronto. La sua curiosità lo portava a seguire la vita di Rovereto e del Trentino con attenzione. All'interno del circolo portava le sue osservazioni e le sue convinzioni con spirito critico. Le sue erano domande su come agire per un bene collettivo, i suoi contributi molto concreti e puntuali portavano alla riflessione sulla realtà per aprire spazi e percorsi nuovi, per immaginare e progettare risposte alle domande della comunità».



Giuliano Gatti lascia la moglie Mariapia e due figli.