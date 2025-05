Rovereto, altri 5 milioni per il sottopasso di piazzale Orsi

TRENTO. La Giunta provinciale ha approvato oggi (9 maggio) lo stanziamento di ulteriori 5 milioni di euro per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale della stazione ferroviaria in Piazzale Orsi a Rovereto.

Il provvedimento è stato adottato nell’ambito dell’aggiornamento del Documento di Programmazione degli Interventi (DOPI) per la XVII legislatura in materia di infrastrutture.

“Con questo nuovo stanziamento confermiamo la volontà di completare un’opera strategica per la mobilità non solo di Rovereto ma dell’intero Trentino - il commento del presidente della Provincia Maurizio Fugatti -. Il sottopasso ciclopedonale di Piazzale Orsi è un tassello importante per garantire un collegamento sicuro e accessibile tra le due parti della città, favorendo al contempo l’intermodalità e il trasporto sostenibile. Le risorse aggiuntive serviranno a concludere la progettazione e la realizzazione tenendo conto dell’aggiornamento dei costi e delle sinergie con il futuro polo di interscambio. In tal senso, continuano a lavorare in stretta collaborazione con RFI e Trentino Trasporti per assicurare un intervento efficace e minimizzare l’impatto per i cittadini e viaggiatori”.

Il nuovo stanziamento riguarda l’unità funzionale 2 del più ampio intervento di riqualificazione della stazione e dell’adiacente Piazzale Orsi, dove sono attualmente in corso – dallo scorso aprile – i lavori del quarto e ultimo lotto dell’unità funzionale 1.

I fondi aggiuntivi permetteranno di completare le ultime fasi di progettazione e la realizzazione , alla luce dell’aggiornamento prezzi e delle necessarie integrazioni con gli interventi previsti per il futuro polo di interscambio modale di Rovereto. Il progetto, ancora in fase di studio, si sviluppa in collaborazione con Trentino Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana, e grazie all’uscita su via Zeni, in prossimità di Meccatronica, permetterà di superare la ferrovia completando così il collegamento ciclopedonale tra l’est e l’ovest di Rovereto.