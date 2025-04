Ritrovato a Rovereto il ragazzo di 14 anni scomparso da giorni

ROVERETO. È stato ritrovato sano e salvo il ragazzino 14enne di cui non si avevano più notizie dal 7 aprile scorso. Lo ha incrociato per caso a Rovereto, ieri sera, una donna, che si è frmata a parlare con lui e lo ha convinto a tornare a casa.

Il ragazzino abita con i nonni e lunedì scorso si era allontanato da casa senza dire nulla. La sera della scomparsa i familiari non si erano rivolti subito alle forze dell'ordine nella speranza che il ragazzo dopo un po' ci ripensasse e tornasse spontaneamente a casa. In passato era infatti già capitato che il giovane si allontanasse per una notte oppure un giorno.

Questa volta invece non è tornato per diversi giorni e a questo punto i nonni hanno lanciato l'allarme. La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri e rivolto un appello alla comunità attraverso il quotidiano L'Adige. Il telefono del 14enne, nei giorni scorsi, è stato localizzato in Veneto, nel Bresciano e in Emilia.

Poi a Torbole, in Trentino, più vicino a casa. In più occasioni il cellulare del ragazzo è stato acceso, consentendo così la localizzazione nella zona del Garda, a pochi chilometri da dove vive. Poi comunque ogni volta lo smartphone veniva nuovamente spento. Fino al lieto fine.