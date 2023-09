Lista Fugatti, presentati i candidati della Vallagarina. Spinelli: «Appello non solo agli elettori di centrodestra»

ROVERETO. Sono stati presentati questa mattina (30 settembre) a Rovereto i candidati della Vallagarina della Lista "Fugatti Presidente". Si tratta di Patrizio Caciagli , Roberta Baldessarelli , Federico Giuliani , Valentina Leonardi , Silvia Pilati , Laura Radi , Claudio Soini, Giansante Tognarelli, Giancarlo Turchini.

«Da assessore provinciale allo Sviluppo economico - ha detto Achille Spinelli, il capolista - ho avuto modo di toccare con mano e il più possibile accompagnare in maniera positiva i costanti progressi di questa Comunità, che è in molti settori assolutamente trainante per la vita dell'intero Trentino».

«Ci rivolgiamo all'intera società della Vallagarina, alle elettrici e agli elettori non solo tradizionalmente di centrodestra ma a tutto un mondo civico che meriterebbe maggiore capacità di ascolto e di rappresentanza, e che ad esempio nella città di Rovereto si ritrova profondamente deluso, o comunque non sufficientemente rappresentato dall'attuale amministrazione comunale che sta purtroppo vanificando le aspettative della popolazione», è stata la stoccata di Spinelli a Francesco Valduga, sindaco di Rovereto da poco dimessosi per correre il 22 ottobre da candidato presidente del centrosinistra.