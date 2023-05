Wired Next Fest, fra innovazione tecnologica e crisi ecologica: il ruolo del Trentino

TRENTO. Studiare gli ecosistemi è fondamentale per la comprensione delle dinamiche del cambiamento climatico. Ne hanno parlato oggi, al Wired Next Fest di Rovereto, i ricercatori della Fondazione Mach Francesca Cagnacci e Luca Belelli Marchesini nel talk "Il climate change dal punto di vista della natura".

La parte conclusiva del programma odierno prevede alle 19:30 "Infinite possibilità per essere finiti" con il noto cantautore Giovanni Truppi; alle 20:45 il copncerto "Un cielo senza nubi", con l'orchestra Haydn al teatro Zandonai, alle 21 "Tintoria LIVE", puntata speciale del primo comedy podcast italiano. Ricco anche il programma di domani, domenica (vedi in basso), che prevede confronti fra l'altro su ChatGpt, sull'emergenza ecologica (anche con attivisti di Ultima Generazione e Fridays for Future), su vari aspetti della rete, dalla messaggistica (privacy e dintorni) agli algoritmi che guidano i social e non solo.

Ma torniamo all'incontro sui cambiamenti climatici.

Le criticità principali del territorio trentino per la conservazione forestale si possono identificare nella gestione della fase post-Vaia con il restauro delle aree colpite dalla tempesta ed interessate da ampie aree di schianti e l'azione di contrasto all'infestazione da bostrico dell'abete rosso che ha cominciato a proliferare sui tronchi a terra per poi estendersi progressivamente anche alle piante verdi in piedi.

Parlando di ambienti naturali del Trentino, il ruolo delle foreste nel contrasto alla crisi del clima è fondamentale perché gli ecosistemi terrestri, e tra questi principalmente le foreste, assorbono circa il 30% delle emissioni di anidride carbonica prodotte annualmente dalle attività umane.

Su scala locale poi, come nella regione alpina, esse svolgono una funzione di protezione idrogeologica importantissima senza la quale gli effetti di eventi di precipitazione estrema avrebbero conseguenze ben più gravi.

"L'Unità di ecologia forestale del Centro Ricerca ed Innovazione della FEM - ha spiegato Luca Belelli Marchesini - svolge ricerche sulle interazioni tra vegetazione e clima, per valutare la resilienza delle foreste e stimare la variazione spaziale e temporale della biodiversità in relazione ai cambiamenti climatici. La ricerca è indirizzata allo sviluppo di sensori IoT ("Internet of Things" o "Internet delle cose") per il monitoraggio di ecosistemi naturali, alla misura degli scambi di energia e materia tra atmosfera e biosfera, integrando dati terrestri e telerilevati. Il miglioramento della risoluzione dei dati telerilevati estende di molto la capacità di indagine sulle foreste permettendo di rilevare, ad esempio, stress della vegetazione, biodiversità, caratteristiche della struttura dei boschi e loro variazione con sempre maggiore accuratezza e su grandi aree geografiche."

Durante il talk, moderato da Adamà Faye della redazione di Wired, si è parlato anche dell'altra componente biologica degli ecosistemi, la fauna. Che la presenza dell'uomo abbia un impatto sulla fauna locale è assodato, anche indirettamente, attraverso le modifiche indotte dal cambiamento climatico.

"Tanto per citare un esempio - ha spiegato Francesca Cagnacci, responsabile dell'Unità ecologia animale del Centro Ricerca e Innovazione - gli stambecchi, particolarmente sensibili al caldo (già al di sopra dei 14°C), sono forzati ad abitare zone più elevate, trovandosi però in ambienti non ideali dal punto di vista del loro ambiente di vita".

IL PROGRAMMA