Si stacca una delle ruote posteriori, attimi di paura sul pullmino diretto a Rovereto

ROVERETO. Attimi di paura sabato 25 marzo sulla strada provinciale 89 della sinistra Adige, attorno all'una del pomeriggio. Alle Porte di Trambileno, un autobus in servizio sulla linea di trasporto pubblico ha perso all'improvviso una ruota mentre viaggiava in direzione di Rovereto. La ruota posteriore sinistra. Si è completamente staccata dal semiasse. Per fortuna, l'autista in servizio si è accorto subito, guardando nello specchietto retrovisore, dell'accaduto ed è riuscito a fermare il pullmino da 21 posti nel parcheggio dell'ex salumificio Marsilli senza ulteriori conseguenze, né per i passeggeri (a bordo c'era una sola giovane passeggera), né per le persone in attesa nella fermata attigua.



Il pullmino al centro di questo clamoroso incidente è di proprietà di una società privata, che lavora in subappalto da Trentino Trasporti lungo la tratta di trasporto pubblico che collega Trambileno a Rovereto.«La ragazza a bordo non si è quasi accorta di nulla, finché non ci siamo fermati» dichiara l'autista, N.A.A. «Io ho lavorato per 33 anni per Trentino Trasporti - aggiunge -. E ho 40 anni di esperienza come autista. In tutta la mia carriera, non ho mai visto succedere una cosa del genere». Una volta fermato il mezzo, l'autista ha chiamato i responsabili dell'impresa privata di trasporti, che hanno subito provveduto a mandare su da Rovereto un altro autista, con un altro mezzo, che ha preso in carico la giovane che era a bordo al momento dell'incidente e la donna che aspettava di salire proprio alla fermata dell'ex salumificio Marsilli.



Starà ora alla impresa roveretana di fare chiarezza sulle cause di un episodio che solo per fortuna non ha avuto conseguenze ben più serie.Per parte sua Trentino Trasporti, per bocca del suo presidente Diego Salvatore, aspetta di ricevere un'informativa completa sull'episodio già domani. «Non ne sapevo nulla - ha dichiarato ieri in serata all'Adige - ma se si tratta di un mezzo di una ditta in subappalto, allora la manutenzione e la sicurezza dei mezzi sono una sua responsabilità e non di Trentino Trasporti».



«Mi chiedo come possano accadere cose simili - commenta il padre dell'unica, sfortunata passeggera, Alessio Ferrari -. Se invece che davanti all'ex salumificio Marsilli, dove per fortuna c'erano gli spazi per manovrare e fermare il veicolo, la ruota si fosse staccata qualche centinaio di metri più giù, magari tra i tornanti? Cosa sarebbe successo? Riconosciamo che la ditta si è subito attivata per portare mia figlia alla sua destinazione, senza quasi ritardo, ma mi domando come sia possibile che un mezzo del servizio pubblico possa avere di questi problemi».