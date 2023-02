Incendio a Lizzanella, distrutto il tetto di una casa: non ci sono feriti

ROVERETO. Serata di paura quella di ieri, venerdì 10 febbraio, a Lizzanella. Il tetto di una casa è stato distrutto dalle fiamme. Per fortuna non ci sono persone ferite: sono riuscite tutte a mettersi in salvo. La probabile causa del rogo il malfunzionamento di una canna fumaria.



Sul posto, oltre a Trentino Emergenza, sono arrivati i vigili del fuoco di Rovereto, con il supporto dei permanenti, e dei volontari di Mori. Nella giornata di oggi sarà possibile quantificare meglio l’entità dei danni.