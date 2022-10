Una prof del Rosmini la donna travolta da un treno merci nella stazione di Rovereto, il dolore del dirigente

ROVERETO. Mondo della scuola trentino in lutto. Emiliana Urbani, 44 anni di Trambileno, la donna travolta nell’area della stazione ferroviaria di Rovereto da un treno merci che viaggiava in direzione Verona.



Travolta da un treno merci a Rovereto, caos sulla linea del Brennero Tragedia questa mattina (10 ottobre) alla stazione ferroviaria di Rovereto. Una donna di 46 anni è morta dopo essere stata investita da un treno merci.

L'insegnante di italiano e latino al liceo scientifico Rosmini di Rovereto stava attraversando il primo e il secondo binario quando è stata centrata dal convoglio. Impossibile fermare in tempo il treno.

Addolorato Paolo Pendenza – dirigente scolastico del Rosmini – che ha definito Emiliana Urbani una persona e un’insegnate amata sia dai colleghi che dagli studenti. Ancora non si conosce la data dei funerali.