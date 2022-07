Grave lutto per i vigili del fuoco e la comunità di Rovereto, è morto a 54 anni Alessandro Vicentini: “Eri speciale”

ROVERETO. Una gravissima perdita per tutto il mondo dei Vigili del fuoco volontari di Rovereto. È morto all’improvviso, a soli 54 anni, Alessandro Vicentini. A farlo sapere attraverso il loro profilo Facebook sono proprio i pompieri roveretani.



“Annunciamo con dolore la scomparsa improvvisa del nostro Vigile Alessandro Vicentini. Ha prestato servizio nel Corpo di Rovereto da quando aveva 20 anni e, durante i 34 anni di servizio, ha aiutato e portato il soccorso a tutta la comunità”.



E ancora: “Ti ricorderemo per il tuo sorriso e per il tuo animo buono, per tutte le risate che riuscivi a strappare in caserma e soprattutto per la tua grande professionalità. Ci stringiamo e abbracciamo la famiglia di Alessandro, la figlia Stefania, la compagna e il fratello Luigi. Il Corpo di Rovereto non ti dimenticherà mai, buon viaggio Paiola".



Al Corpo di Rovereto stanno arrivando messaggi commossi da tutto il Trentino.