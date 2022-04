Un vero robot cameriere? In un ristorante di Rovereto potete incontrarlo

ROVERETO. Se andrete al ristorante pizzeria La Brace, potreste incontrare un cameriere molto speciale: un robot.

Il locale al Rovercenter sta infatti testando BellaBot, un congegno tecnologicamente molto avanzato, in commercio da qualche mese, brevettato dall'azienda cinese Pudu Robotics.

Il titolare del ristorante, Flavio Biondo, ha spiegato che l'iniziativa oltre a rappresentare una sperimentazione delle potenzialità del robot cameriere, vuole essere un nuovo appello sulle condizioni di una categoria pesantemente penalizzata da due anni di pandemia.

Un settore in cui, ora, è anche difficile trovare personale: il robot al lavoro in pizzeria è l'immagine plastica di questa situazione allarmante per i ristoratori del Trentino e del resto d'Italia.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video A Rovereto arriva il cameriere robot: ecco come si destreggia in sala Prove di futuro al ristorante pizzeria La Brace del Rovercenter, a Rovereto. Il titolare del locale, Flavio Biondo, sta testando in questi giorni una novità tecnologica di vasta portata: BellaBot, il robot che affianca i camerieri nel lavoro in sala.

Problematiche che Biondo, ex presidente dell’Associazione ristoratori dell’Alto Garda e Ledro, ha ben presenti e per questo definisce anche una "provocazione" il test del robot.

Ma sa anche perfettamente, come sottolinea lui stesso, che nel rapporto con i clienti al tavolo è fondamentale l'aspetto umano, dunque un robot non potrà sostituirsi completamente a un cameriere, verrebbe meno l'aspetto "emozionale".

Potrebbe, tuttavia, svolgere mansioni importanti, come dare il proprio contributo quando si tratta di sbarazzare i tavoli, pulirli e sistemare i nuovi coperti.

Dotato di sensori e videocamere avanzate, BellaBot, alto un metro e mezzo e dotato di vari ripiani, è in grado di spostarsi agevolmente nei locali in cui è impiegato, di riconoscere ogni spazio e potrebbe essere utilizzato anche per portare uno o più piatti dalla cucina al taovlo indicato. Qui però, il cliente dovrebbe prelevare da solo le pietanze da questa sorta di "carrello" intelligente.

Tuttavia, se non per il servizio al tavolo, il locale di Rovereto sta verificando parecchie funzioni interessanti del robot tuttofare.