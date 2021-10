Pizze speciali dall’Us Isera: le atlete del calcio femminile ne hanno donate 17 ai malati oncologici

ISERA. Nei giorni scorsi è arrivata pure a Trento la "ChemioteraPizza", iniziativa di "Atleti al tuo fianco" che muove il mondo dello sport nel sostegno di chi affronta un tumore maligno. All'ora di cena, presso la casa accoglienza Lilt Trento, dove i pazienti in terapia oncologica alloggiano insieme ai loro familiari, sono arrivate 17 pizze margherita corredate da un biglietto, indirizzato ad ogni persona, che indicava che la terapia da prendere per bocca sarebbe stata un po' diversa dal solito, sotto forma di un trancio di pizza e destinata a risollevare le energie fisiche ed emotive di un percorso intenso.



L'idea è figlia dell'attività di Atleti al tuo fianco, progetto di Arenbì Onlus creato dal chirurgo Alberto Tagliapietra che in tutta Italia realizza iniziative col mondo dello sport per portare l'attenzione sulle persone in lotta contro il cancro: la pizza dell'altra sera è stata offerta dalle ragazze dell'U.S. Isera Calcio Femminile che hanno voluto donare la propria maglia all'associazione al fine di finanziarne il progetto. Una ventata di vicinanza e di normalità che le calciatrici e hanno regalato a Lilt Trento e ai loro ospiti.