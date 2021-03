Rovereto: in via del Garda arrivano sushi e Burger, la città ha il record di supermercati, presto anche di fast food

ROVERETO - È ormai un'arteria stradale "strozzata" via del Garda. Stretta com'è fra i grandi esercizi commerciali, che si sfidano a colpi di offerte speciali, e ai quali si sono aggiunti più di recente i marchi del fast food che gareggiano per attirare i clienti, la strada è per lunghi tratti della giornata congestionata. Da ultimo, sono in arrivo anche un nuovo ristorante a marchio "Burger King" e un sushi restaurant, che con tutta probabilità apriranno entro l'anno.

«È un problema che va affrontato quanto prima - ha spiegato il presidente della circoscrizione di Lizzana Davide Gamberoni nel corso dell'ultima seduta di qualche giorno fa -. Ma da parte dell'amministrazione abbiamo trovato ascolto. L'assessore Andrea Miniucchi si è detto disponibile ad affrontare la questione in una serata interamente dedicata al tema».Infatti non si può negare che in via del Garda è ormai una concentrazione di attività commerciali che chiede all'amministrazione di trovare nuove soluzioni e forme di intervento per il governo del territorio. La strada è diventata di fatto un parco commerciale, fra i più grandi del Trentino, nel giro di una decina di anni, ed è capace di attirare un traffico da decine di migliaia di veicoli al giorno.

Come accaduto in altri casi, anche stavolta a fare da sentinelle del territorio sono state proprio le circoscrizioni. Basti ricordare le vicende legate al problema della "puzza" dell'ex Sandoz (diventata Suanfarma), che hanno visto proprio nella circoscrizione di Lizzana un'istituzione pronta a difendere le ragioni della collettività contro il colosso multinazionale, facendo da stimolo a palazzo Pretorio.

Oggi il fronte si è spostato sul tema della viabilità e sulle sue conseguenze sul piano ambientale. «La politica è in ritardo. Si rincorrono gli avvenimenti - ha commentato nel corso della seduta l'ex presidente della circoscrizione Gianluca Bottesi -. Assistiamo a un incremento di volumi di visitatori che sta sfuggendo di mano».

Come è noto, con gli investimenti degli ultimi dieci anni sono sorti il Millenium, Aldi, Iper Orvea, Eurospin (e un paio di cantieri sono ancora in corso, mentre altri si apriranno a breve), che hanno trasformato la parte sud di Rovereto in modo radicale. Ma adesso sembra arrivato il turno di una sfida fra i marchi del fast food. Infatti sul terreno tra la bretella Ai Fiori, via del Garda e la rotatoria della Metalsistem verrà costruito un complesso che ospiterà un punto vendita di "Burger King", la notissima catena internazionale di ristorazione fast food.

Non solo, ambienti ben informati annunciano l'arrivo di investitori asiatici per un ristorante di sushi nella stessa area.

Un arrivo destinato a fare concorrenza a un altro grande colosso americano del fast food come McDonald's a Mori Ferrovia, ma anche al Roadhouse, il ristorante dedicato alla carne alla griglia, realizzato, fra via del Garda e via Abetone, al posto dell'ex distributore dell'Agip.«È del tutto assente la viabilità ciclo-pedonale - ha osservato infine Bottesi - che arriva fino alla Metalsistem. Non c'è un raccordo con la ciclabile lungo l'asta dell'Adige. Tutto il contesto è cambiato. Ma la strada è rimasta quella di trent'anni fa. Adesso con il nuovo insediamento all'ex Favorita si realizzerà una ciclabile su via Caproni, ma si tratta di una liberalità degli investitori privati. Non può bastare, c'è bisogno di un impegno dell'amministrazione».

(servizio di Enrico DE ROSA)