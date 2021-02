Polizia locale, ora anche le multe diventano digitali

Resta sempre una brutta sorpresa, quello è indiscutibile, ma lo scontrino al posto del classico verbale della multa sul parabrezza dell'auto è una piccola rivoluzione. La rivoluzione digitale.

Al comando di polizia locale di Rovereto e delle valli del Leno questa rivoluzione comincia proprio oggi, con la dotazione di tablet e mini-stampanti bluetooth agli ausiliari del traffico (quelli che controllano le auto in sosta, per intenderci) e ad alcuni agenti. Saranno loro i primi a sperimentare la strumentazione che consentirà di trasmettere direttamente al comando la sanzione, ad esempio. Prima (e non stiamo parlando di un passato lontano, ma fino a ieri) la procedura era piuttosto lunga: ausiliari o vigili che rilevavano una sanzione per divieto di sosta, la più comune, dovevano redigere un verbale con tanto di blocchetto e carta copiativa. Una delle copie veniva lasciata sul parabrezza dell'auto, l'altra archiviata al comando. E per farlo naturalmente serviva tempo, sotratto ad altri servizi.

Ora con la stampa di un semplice scontrino la sanzione viene trasmessa direttamente al comando, che in poche mosse e senza supporti cartacei può archiviare la pratica, che diventa anche rintracciabile più facilmente.

Sullo scontrino inoltre viene impresso un Qr code (quel codice rappresentato da un quadrato pieno di piccoli quadratini) con il quale sarà possibile pagare la sanzione nel modo che si ritiene più comodo: con il cellulare o anche all'edicola o al supermercato.

Il passaggio sarà graduale. Per questo si inizia con gli ausiliari della sosta e qualche vigile in strada, per poi arrivare entro l'estate alla dotazione digitale per tutto il corpo. Così come sarà graduale il passaggio per gli utenti, per i quali le nuove possibilità di pagamento rappresenteranno un'alternativa a quelle più tradizionali, per ora.

I vantaggi del nuovo sistema sono molteplici. A cominciare dal più immediato: il risparmio della carta. La rapidità nella compilazione ed anche nel pagamento, in poche mosse e "a distanza" sono un sistema che ben si addice a questi tempi in cui si raccomanda il distanziamento in ogni situazione.

Ma le potenzialità degli strumenti digitali sono molteplici: ogni agente con il tablet potrà infatti interrogare le banche dati, ridurre i possibili errori grazie al supporto informatico che ha a disposizione, ottimizzare i tempi della gestione della pratica, che grazie all'applicativo finisce automaticamente nel sistema senza bisogno ulteriori di lavorazioni. Una piccola stampante bluetooth permette di stampare lo scontrino con i riferimenti per il pagamento o procedere con l'eventuale contestazione del verbale.

Oltre a tutto questo, il comando di via Parteli si è attrezzato con il sistema PagoPA. Si tratta del sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi in Italia. Si potrà pagare sia presentando il Qr Code alle Poste, nelle ricevitorie Sisal, Lottomatica, nei supermercati convenzionati o in banca, oppure ocn le App. Si potrà pagare anche inserendo il codice univoco Iuv di 18 cifre sotto il Qr Code nei siti istituzionali (Trentino Riscossioni) o al bancomat. L'unica cosa che non cambierà, insomma, è la delusione per aver preso una multa.