L'addio a Federica, una vita dedicata agli altri. Fondo di solidarietà per l'operatrice sanitaria. Era positiva al covid, lavorava al Santa Maria del Carmine

Rovereto piange Federica Ferino, 49 anni, sposata con tre figli, l'operatrice socio sanitaria che lavorava all'ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto, strappata alla vita, positiva al Covid.

Il dolore è tangibile, non solo nel reparto di medicina dove aveva lavorato fino a marzo scorso per essere poi spostata al pretriage, ma in tutto il nosocomio, e anche tra amici e conoscenti.

Federica, chiamata "Fede", era conosciuta e apprezzata per la sua grande disponibilità, verso la famiglia e verso il lavoro.

E ieri, proprio per rendere concreta questa solidarietà verso una donna solare e generosa, punto di riferimento per la sua amata famiglia, le colleghe hanno deciso di aprire un conto corrente temporaneo presso la Cassa rurale Alta Vallagarina e Lizzana: chiunque volesse contribuire, può fare un versamento sull'Iban IT62K 08305 35820 0000000 63622 con causale "In memoria di Federica Ferino" (intestato a Manuela Festi).

Il conto corente resterà attivo fino al 7 marzo.

