L'apertura di centri commerciali e, soprattutto, di supermercati ai margini del centro storico sta scaldando gli animi. Perché è un'invasione che preoccupa e che a breve, diciamo martedì, potrebbe scatenare finalmente il dibattito in consiglio comunale. Da tempo, d'altro canto, si assiste all'«occupazione» territoriale, in periferia, di grandi superfici di vendita specializzate in generi alimentari che sembrano aver trovato a Rovereto famelici consumatori. Non curandosi, e qui sta il problema vero, della viabilità e della sussistenza delle botteghe di famiglia, fagocitate dai colossi. Per carità, questa è la legge di mercato ma in un periodo difficile per tutti pensare che intere famiglie rischino di non avere di che vivere sta risvegliando il dibattito politico. Il campanellino d'allarme, in tal senso, è arrivato dall'annunciato interesse di aprire l'ennesimo supermarket a Sant'Ilario, proprio in faccia al «fagiolone» che, nella volontà del Comune, avrebbe dovuto essere un calmieratore di traffico in un punto della città, l'accesso a Nord, ostico da sempre.

A Trento, leggasi Provincia, si è cercato di frenare l'invasione grazie al disegno di legge di Alessandro Olivi che trasferisce al Comune la possibilitià di stoppare o, al contrario, autorizzare nuovi insediamenti commerciali fuori dal centro storico. Un paletto che non ha nulla contro l'iniziativa privata ma che punta soprattutto ad addomesticare la circolazione dei veicoli, spesso perniciosa per la salute e la pazienza. «Nelle aree individuate dal Prg, esterne al centro storico, la cui destinazione d'uso consente l'insediamento di esercizi commerciali, il Comune può individuare, mediante adozione di variante al Prg (con un passaggio semplice in consiglio comunale e dunque veloce da attuare, ndr), aree interdette ai medesimi esercizi commerciali o limitazioni relative agli stessi, se necessario per garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, sulla base di analisi di carattere urbanistico e ambientale».

Il testo è stato approvato in consiglio provinciale ed è diventato legge. E questo è un primo ostacolo a quella che, almeno a Rovereto, sembrava una gara ad avviare attività che a molti residenti sono suonate come impattanti. Da qualche anno, ormai, a fronte di aziende che chiudono a due passi dal cuore urbano spuntano come funghi i supermercati, con un certo predominio per i discount. E Rovereto è ormai la città più commerciale d'Italia con una superficie destinata alla vendita al dettaglio che supera i 125 mila metri quadrati. Tradotto significa che ogni residente ha a disposizione 3,3 metri per spendere. Una sorta di cella dello shopping che è di per sé un piccolo record nazionale. Al di là dell'evidente esigenza di riempire frigo e dispensa dei roveretani, il fatto che i supermercati prolifichino in quest'angolo di Bel Paese ha ovviamente una ripercussione positiva sul mondo del lavoro: gli addetti occupati tra banchi e scaffali di cibi e bevande sono oltre 600. E, soprattutto, molti discount sono sorti sulle ceneri di ecomostri liberando quindi lo skyline da brutture per riportarlo in vita.

Questa corsa al carrello economico, però, sembra destinata a non esaurirsi ma l'ultimo annuncio, ancorché in sordina, di un atterraggio dell'astronave alimentare a S. Ilario, al posto delle scorte agrarie della Sav, ha fatto saltare il tappo della protesta. E martedì, a palazzo Pretorio, Rinascita Rovereto è intenzionata a dare battaglia. L'ouverture si è avuta ieri mattina in largo Posta, con un flashmob significativo sposato, per altro, dal consigliere provinciale di Onda Civica Filippo Degasperi.

La sinistra roveretana, insomma, chiede uno stop alla trattativa tra Dao e Sav. «È ora di invertire la rotta. Facciamo sentire la nostra voce» è l'appello accorato lanciato ai cittadini. «La città muore. - rilancia il gruppo guidato da Gloria Canestrini - Il centro storico, per colpa della desertificazione commerciale e dell'allontanamento degli uffici pubblici, è stato ridotto a una landa desolata durante le ore del giorno, con gravi conseguenze per la redditività degli esercizi pubblici e commerciali». L'accusa, ovviamente, è diretta all'amministrazione: «Tutte le nuove aperture sono state promosse dagli attuali amministratori. Incuranti della morte della città».