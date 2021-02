ROVERETO. Altri duecento nuovi studenti: l'istituto tecnico e tecnologico Guglielmo Marconi è pronto ad accoglierli a settembre, per dare vita ad altre dieci classe prime con l'anno nuovo. Anche nella scuola superiore di Sant'Ilario, infatti, il mese scorso è stato dedicato alla raccolta delle richieste d'iscrizione, che hanno di fatto confermato l'interesse degli ultimi anni. Un interesse che è cresciuto, superando il 10%, anche per le ragazze di terza media che si sono trovate ad affrontare questa scelta. Il Marconi insomma una scuola sempre più "rosa".

«Non posso essere preciso sui numeri in questa fase - esordisce il dirigente scolastico, Giuseppe Rizza - perché ne stanno arrivando ancora, ci sono state famiglie che hanno avuto difficoltà a completare la procedura con lo Spid. Altre arrivano da fuori provincia». Sulla formazione della classi a settembre poi peseranno anche le decisioni sulle bocciature, ad esempio, che l'anno scorso erano state bloccate. «Vediamo cosa accadrà quest'anno», aggiunge il preside. «A settembre cresceranno anche le classi terze - continua - perché dopo il biennio comune da noi è possibile scegliere fra tre diversi indirizzi. 25 studenti hanno chiesto di farlo e questo significa che ci saranno almeno undici terze, nel complesso due o tre classi in più in tutta la scuola. Una cinquantina di persone in più, nel complesso. Almeno in questo momento».

La distribuzione sugli indirizzi è piuttosto omogenea: «Meccatronica ed energia sono ormai collaudate, ma quest'anno c'è stato un incremento significativo per il corso di Big data, un unicum a livello nazionale. È impegnativo, una bella sfida». Un altro dato che racconta dell'impegno profuso negli ultimi anni dalla scuola di Sant'Ilario è la presenza femminile tra gli iscritti al Marconi: «Non è facilissimo, ma qualche anno fa la percentuale femminile oscillava fra il 3 e il 4 %, mentre ora siamo arrivati all'11%. Abbiamo rotto il tetto di cristallo del 10% nelle iscrizioni e lo ritengo un dato significativo perché stiamo investendo in questa direzione. Proprio di recente abbiamo proposto un webinar molto interessante con Chiara Ghidini, ricecatrice senior di Fbk, sulla tecnologia e gli stereotipi di genere. Il fatto che le ragazze non studino le materie tecnologiche non è un problema solo loro, ma per l'intera comunità. E anche per i ragazzi».