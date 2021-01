Tragico incendio nella notte a Rovereto: una persona ha perso la vita in un appartamento a Borgo Sacco.

Ne dà notizia la Tgr Rai spiegando che le fiamme sono divampate verso le 5.30 in un piccolo locale di un condominio Itea in via Leonardo da Vinci a Borgo Sacco.

La vittima un uomo di 68 anni: i vicini hannno dato l'allarme ma non è stato possibile intervenire per salvarlo.

Vani anche i tentativi di rianimarlo messi in atto dai soccorritori: letali le esalazioni provocate dal rogo.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme sono divampate, per cause da accertare, nel soggiorno di casa per poi estendersi e distruggere l'appartamento.

Gli altri appartamenti dello stabile, che è un condominio Itea, non sono stati interessati dall'incendio.

Oltre all'ambulanza del 118 sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri di Rovereto.

[Foto TgrRai]