Le bombe d'acqua estive su Rovereto, sulla carta, dovrebbero essere ormai un ricordo. Il Comune, d'altro canto, per salvare la città dalla furia di Giove Pluvio ha avviato un paio d'anni fa una delle più grandi operazioni di rifacimento della rete di tubi che scorre sotto l'urbe, 150 chilometri di strade deputate alla raccolta e alla dispersione della gran quantità di liquido sputato dal cielo. Prima del riordino generale a tutela di chi vive e lavora al pianterreno in centro storico, però, il meteo impazzito ha seminato danni. E qualcuno ha dato la colpa proprio a palazzo Pretorio arrivando a trascinarlo in tribunale.

La prima causa civile da ristoro per gli sfaceli da bomba d'acqua, adesso, si è chiusa. Ma, formalmente, senza colpevoli. Perché il Comune, dopo aver mandato avanti l'assicurazione, non dovrà mettere mano al portafoglio visto che l'Itas liquiderà alla commerciante quasi 40 mila euro chiudendo il contenzioso con una transazione.

Il caso, come si ricorderà, è quello di via Scuole, la strada che ad ogni pioggia molto forte rischia di allagarsi. Tanto che, dopo gli ultimi due fortunali che hanno messo ko due negozi nel giro esatto di un anno, la titolare Lucia Colombo ha detto basta e ha trascinato il Comune davanti al giudice Riccardo Dies. Dopo un tiramolla iniziale, alla fine l'assicurazione ha deciso di accollarsi tutte le spese (37.800 euro).

La vicenda, come detto, è legata a due fatti precisi: l'allagamento del 24 giugno 2014 e quello del 25 giugno 2017. In entrambi i casi i negozi ai civici 17 e 19 della centralissima via Scuole sono stati danneggiati.

Quei giorni d'estate in città li ricordano tutti. Il primo, in particolare, era stato eccezionale: una bomba d'acqua, con tanto di grandine, aveva causato danni in mezza Rovereto e aveva spaventato parecchio. Perché per rimuovere i chicchi si era dovuto ricorrere ai mezzi spazzaneve. I più colpiti, manco a dirlo, furono i magazzini interrati degli esercizi commerciali fronte strada: locali allagati e merce da buttare. Oltre, chiaramente, a giorni di lavoro persi.

L'indice accusatorio fu subito puntato sulla strada e sui lavori di rifacimento. Poi è arrivato il 2015. Pure in quel giorno - esattamente dodici mesi dopo, manco Giove Pluvio si fosse segnato la data e avesse voluto «festeggiare» la ricorrenza - l'acqua scese a secchiate: in due ore sulla Vallagarina si riversarono 100 millimetri di pioggia. E in via Scuole il copione si ripropose, uguale. Tra le botteghe colpite, le due di proprietà di Lucia Colombo che, stufa e arrabbiata, ha chiesto i danni al Comune. L'accusa, d'altro canto, è chiara: via Scuole è diventata più fragile dopo i lavori d'arredo urbano per via delle pendenze tra via Mazzini e largo Foibe che creano una conca in mezzo all'arteria. E che, di conseguenza, impedisce all'acqua, in caso di piogge importanti, di defluire. Una tesi contestata dal Comune ma che ha preferito non valutare in udienza affidandosi alla transazione pagata dall'Itas.

Lo spavento, in piazza del Podestà, è però servito visto che si è avviato il più grande intervento di manutenzione della città sotterranea deputata a incanalare e disperdere l'la pioggia, in pratica si è dato corpo al primo piano anti-bombe d'acqua di Rovereto.