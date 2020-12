L'inverno appena iniziato sarà sicuramente di segno meno ma il 2020, nonostante la pandemia, ha dimostrato che Rovereto e la Vallagarina hanno molto da dire in fatto di turismo. Soprattutto sono diventate un richiamo per gli italiani che, dopo il liberi tutti di fine lockdown, si sono riversati dalle nostre parti.

Ad agosto, per esempio, si è registrato un 23,9% di presenze anche se il segno finale è negativo (-9,6%) per l'assenza degli stranieri. Che pesa decisamente. Basti pensare che a gennaio e febbraio arrivi e presenze hanno fatto sognare un'annata record con un più 13% e, soprattutto, un più 65,2% dall'estero. Poi è arrivata la mazzata, con le chiusure e il futuro diventato improvvisamente un'ipotesi e che, ahinoi, resta ancora tale. A marzo, per dire, si è incassato un -77,1% di presenze alberghiere.

L'estate, in verità, ha spinto sull'acceleratore ma è stato un fuoco di paglia. E nemmeno i 13 mila visitatori (511 al giorno) alla mostra «Caravaggio. Il contemporaneo» al Mart sono serviti a brindare. Però hanno lanciato un messaggio forte: con esposizioni di un certo peso la gente arriva.

Lunedì sera, all'assemblea sul bilancio preventivo, il presidente dell'Apt Giulio Prosser ha spiegato ai soci come si raggiungerà la parità dopo la riforma che prevede il 49% di soldi pubblici e il 51% privati. La parte pubblica sarà garantita per 787 mila euro dalla Provincia e per 94.500 dai Comuni; la quota privata di 930.519, per ora, sarà invece coperta dalla stessa Azienda soprattutto grazie al commerciale (518 mila euro). E proprio per inventarsi un 2021 ancora «sub judice», sono stati messi sul mercato dei particolari «Smartbox» emozionali suggeriti come regalo di Natale. Si tratta, per capirci, di pacchetti-vacanze piuttosto che cene o sfiziosità enogastronomiche che avranno valore fino al 30 giugno prossimo.

Tornando ai numeri, nei primi cinque mesi del 2020 sono venuti da noi solo in 99.211 con un calo dell'80,8%. L'estate, come detto, ha però portato una ventata di speranza con Rovereto città che ha guadagnato, rispetto al 2019, il 16,3% di arrivi e addirittura il 23,9% in più di presenze negli alberghi.

Nel periodo buio, con il Covid-19 che ha iniziato a spadroneggiare, l'Apt non è comunque rimasta a guardare. «Rispetto agli operatori dell'enogastronomia - ricorda il presidente - ci siamo adoperati per attivare la sezione delivery e take away sul sito contattando singolarmente ristoranti, produttori e cantine del territorio, per un totale di 133 realtà pubblicate e promosse tramite la sezione dedicata sulla home page del sito visitrovereto.it. Non da meno l'impegno dedicato alla pubblicazione di tutte le strutture ricettive sia su sito web Apt sia su piattaforma Feratel, per un totale di 233 strutture, per garantire visibilità e opportunità commerciali a tutti gli operatori».

E gli «Smartbox? «Abbiamo lanciato la campagna "A Natale pensa al futuro, regala la Vallagarina", che invita a sostenere il territorio e le piccole realtà che mai come quest'anno si trovano in difficoltà, invitando a donare prodotti locali, esperienze culturali, cene in ristoranti, fine settimana tra natura, cultura e gusto di cui fruire durante il 2021».

Intanto, però, c'è da salvare l'inverno, anche se inizierà di fatto il 7 gennaio. «A brevissimo partirà la campagna relativa alla stagione invernale con azioni ad hoc per veicolare esperienze nella natura e promuovere la nostra montagna incontaminata, tra Monte Baldo, Valli del Leno e Val di Gresta, lontana dal rischio di grandi affollamenti e per questo ideale, a nostro avviso, in questo particolare periodo storico. Non solo sci ma ciaspolate e passeggiate alla scoperta di angoli inediti di Trentino particolarmente affascinanti in questa stagione. È prevista l'uscita di una cartolina spot sulle reti Mediaset dal 16 al 24 gennaio che vedrà protagonista il nostro territorio».