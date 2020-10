Auto in fiamme la notte scorsa a Rovereto: sono intervenuti i vigili del fuoco volontari, ma quando è stato dato l'allarme, in vicolo Parolari, verso le 5, ormai la vettura, una Fiat Panda bianca, era già quasi completamente in fiamme.

Secondo le prime ipotesi, scaturite da un'analisi del rogo, potrebbe trattarsi di un atto doloso, avvenuto in pieno centro città, in una laterale di corso Rosmini.

La macchina distrutta è di proprietà di un cittadino.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Rovereto, le perizie tecniche ai vigili del fuoco permanenti di Trento.

[immagini Corpo vigili del fuoco volontari di Rovereto]