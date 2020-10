Dopo l'incidente mortale di ieri, sulla corsia sud dell'Autpbrennero, costato la vita al roveretano Thomas Setti che ha tamponato con il suo furgone un Tir, oggi nuovo tamponamento nel tratto roveretano dell'autostrada del Brennero.

L'incidente è accaduto pochi minuti prima di mezzogiorno: ancora una volta, è stato causato da un mezzo (una station wagon Citroen) che ha tamponato violentemente un autotreno. Lo schianto nel tratto fra i due caselli di Rovereto Nord e Sud.

Feriti i due occupanti la vettura, uno dei due è in condizioni gravissime, soccorso con l'elicottero dei Vigili del Fuoco si trova in rianimazione. Si tratta del guidatore. Ferita non gravemente anche una donna di 32 anni che gli viaggiava a fianco.

Sul posto immediatamente la Polizia Stradale dell'A22, i vigili del fuoco di Rovereto e l'ambulanza allertata da Centrale Unica Emergenze 112.

Come ieri, pesantissime le ripercussioni sul traffico, con una coda di circa 4 chilometri.