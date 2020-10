Purtroppo è un cinquantenne di Marco di Rovereto, Thomas Setti, la vittima del terribile tamponamento avvenuto oggi nel primo pomeriggio lungo la corsia sud dell’A22 all’altezza di Besenello. Il furgone che guidava, marca Renault intestato alla ditta “La Grafica” di Mori per cui lavorava, era nuovo di zecca ed è finito contro un Tir. Purtroppo non c'è stato nulla da fare: per l'uomo - che era il magazziniere della ditta e fratello di uno dei titolari - non c'è stato nulla da fare.

Il furgone è finito contro lo spigolo posteriore sinistro del grande autoarticolato con rimorchio francesce e motrice italiana. L’autista, italiano, è sceso dal mezzo e, seppure sconvolto alla vista di quel furgone distrutto e dell’uomo alla guida incastrato tra le lamiere, ha tentato di salvarlo. In questo disperato tentativo è stato aiutato anche da altre persone scese dai loro mezzi, ma non c’era più nulla da fare per Setti.

Il medico rianimatore giunto poco dopo da Trento con l’auto medica, assieme ai pompieri di Trento pronti a dare supporto ai soccorsi, ha constatato la morte.