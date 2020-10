Vittorio Sgarbi sarà candidato sindaco alle elezioni amministrative di Roma nel 2021. Lo storico e critico d’arte, presidente del Mart e deputato alla Camera e sindaco di Sutri (Viterbo), correrà con il simbolo di «Rinascimento», il movimento da lui fondato nel 2017.



«La candidatura di Sgarbi rompe gli indugi nel centrodestra. Sgarbi non sarà solo - si legge in una nota -. Con lui associazioni, comitati, movimenti civici, e tra questi il movimento “No euro - Italia Libera”, guidato da Gian Luca Proietti Toppi, con cui ha recentemente promosso la raccolta di firme per il referendum d’indirizzo per la fuoriuscita dell’Italia dall’Ue». «La sindacatura di Virginia Raggi - commenta Sgarbi - passerà alla storia come la più grave calamità naturale dopo il grande incendio di Roma del 64 d. C. ai tempi dell’imperatore Nerone. C’è da ricostruire una città e ridarle la dignità di Capitale».



Domani, a Roma, Sgarbi illustrerà i dettagli della sua discesa in campo nella politica della capitale. Nel frattempo è facile prevedere, qui da noi, il riaccendersi della polemica circa l’opportunità di avere Sgarbi alla guida del maggiore museo d’arte del Trentino. Perché uno dei temi principali dei suoi detrattori è sempre stato quello dell’eccessivo numero di impegni di Sgarbi che non avrebbe il tempo materiale di ricoprire bene anche il ruolo di presidente del Mart. Tanto più oggi nel nuovo mart “sgarbiano”, dove il direttore pro tempore Diego Ferretti, voluto da Sgarbi in sostituzione di Maraniello, ha fatto sapere che non intende ricoprire a tempo indeterminato un ruolo non suo, visto che lui è un manager, non un esperto d’arte o un curatore.



«A organizzare le mostre ci penso io, se va via Ferretti assumeremo un altro manager» ha ribadito Sgarbi alla recente inaugurazione della mostra su Caravaggio. Un successo che, probabilmente, segnerà solo una pausa nel braccio di ferro con buona parte del mondo dell’arte - e della politica - trentini.