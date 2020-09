«È passato un anno. 525600 minuti. Tante vite possibili. Una vita certamente persa. Che manca a tutti quelli che l’hanno amata». Erika Perraro, nell’anniversario della morte della sorella Eleonora, uccisa a botte e poi soffocata il 5 settembre 2019 a Nago, esce dal riserbo per due motivi, che nulla c’entrano con il processo (il marito Marco Manfrini è accusato di omicidio aggravato), l’iter giudiziario, le perizie e le brutture di un percorso di ricerca della verità lacerante per forza. Quelli verranno, per forza, nelle aule di tribunale, nei prossimi mesi. Erika oggi vuole ricordare la vita di Eleonora, più che la sua morte. E vuole invitare le altre donne a fermarsi a pensare, un istante prima di rischiare di finire nel baratro. Perché se ad una cosa può servire la tragedia che ha investito la famiglia di Eleonora, è che sia da monito ad altre ragazze, potenzialmente vittime di violenze.

«Occhi chiusi per sempre. Occhi che non vedranno ciò che la vita le serbava. Una vita che amava, una vita che nonostante le delusioni, le difficoltà, le amarezze, non avrebbe mai abbandonato. Eleonora era una lottatrice - ricorda Erika - una donna coraggiosa, non abbassava la testa di fronte al dolore, lo affrontava. Una figlia, una sorella, una zia, un’amica.

Eleonora non c’è più, strappata con violenza da questo mondo che tanto amava, che ogni giorno riusciva a stupirla e sorprenderla». Eleonora che «credeva nelle persone. Credeva nel perdono. Eleonora non serbava rancore, odio. Non provava rabbia. Era una persona che porgeva sempre l’altra guancia.

Pronta a dare se stessa pur di non vedere soffrire chi amava. Saccrificando tutto ciò che poteva. E quella notte è arrivata a giocarsi la vita per ciò in cui credeva».

Ed è evidente che oggi, più che ogni altro giorno, sia forte il senso di quel che poteva essere e non sarà. Sia forte la nostalgia per sogni mai realizzati o semplicemente per le ore trascorse insieme.«Eleonora non avrà più un domani. Non avrà un bambino. Non avrà più un amore. Non suonerà più al campanello di casa saltandomi addosso ridendo. Non disegnerà più. Non canterà. Non coccolerà più il suo amato Achille. Non abbraccerà più la mamma, il papà e tutte le persone che amava».

Ma è in giornate come queste, che si vorrebbe per lo meno lasciare un segno positivo. E questo cerca di fare Erika, con un messaggio a tutte le donne. Perché la violenza sulle donne rimane un problema irrisolto di questo Paese. E perché servono strategie per arrivare prima dei drammi, non dopo. Anche se non è facile. Ecco perché l’appello di Erika è a tutte le donne, di oggi e di domani, affinché cerchino di stare vigili. E soprattutto capiscano che chiedere aiuto non è segno di debolezza, è sintomo di intelligenza. E può salvare la vita: «Purtroppo Eleonora non è l’unica vittima di amori malati.

Non è stata la prima. Non è stata l’ultima. Ogni tanto mi scopro a sorridere ripensando a lei e a quanto sarebbe stato facile aiutarla se solo lo avesse chiesto. Se solo avesse accennato al problema. Se solo ci fosse stato un segno. Se avessi ancora solo un minuto con lei le direi di chiedermi aiuto.

Un minuto è un repertorio di futuri possibili. Di infinite deviazioni che la vita può imboccare. Donne, ragazze, bambine: cercate quel minuto, abbiate la forza di trovarlo e di afferrare la mano di chi vi può aiutare. Di chi c’è. Perché ricordatevi: c’è sempre qualcuno. C’è. C’è sempre una speranza».

Ad un anno dall’omicidio di Eleonora Perraro inizia l’iter processuale: il 15 settembre si andrà davanti al giudice per l’udienza preliminare.

Unico imputato, il marito Marco Manfrini, accusato di omicidio pluriaggravato della donna, uccisa soffocata dopo un’aggressione violenta. Un passaggio, l’udienza preliminare, che in questo caso, a seguito del decreto sicurezza, è poco più che un passaggio tecnico. La difesa - Manfrini è assistito dall’avvocato Elena Cainelli - non può chiedere riti alternativi. Ciò significa che il 15 settembre, davanti al Gup, si dovrà rispondere ad un’unica domanda: ci sono o meno gli elementi minimi per andare al dibattimento?

L’accusa, rappresentata dal pm Fabrizio De Angelis, e le parti civili - si costituiranno certamente i familiari di Eleonora, assistiti dagli avvocati Luca Pontalti, Andrea Tomasi e Claudio Losi - dubbi non ne hanno. La difesa proverà ad evidenziare gli elementi che ritiene siano a discarico. Ma a meno di colpi di scena, il 15 settembre è atteso il rinvio a giudizio. Da quel momento si aspetterà la fissazione della prima udienza del processo in Corte d’Assise, con ogni probabilità entro l’anno. Sarà quello il momento in cui si entrerà nel dettaglio di ogni elemento probatorio, ogni perizia, ogni ipotesi alternativa, utile a ricostruire la verità di quanto accaduto quel tragico 5 settembre di un anno fa nel giardino del Sesto Grado di Nago.

La vicenda, dolorosissima, è purtroppo nota. Eleonora Perraro, 43 anni, è arrivata lì assieme al marito Marco Manfrini. Una serata trascorsa al bar, che i due hanno fatto continuare dopo la chiusura del locale. Sono rimasti nel giardino ed erano soli. Ma al mattino lei era a terra, nell’erba e tra i pouff del locale, ormai senza vita e con i segni evidenti di percosse. A dare l’allarme è stato il marito Marco Manfrini, che quella mattina dice di essersi svegliato e di averla trovata in quelle condizioni. Da allora ripete di non ricordare cosa sia accaduto, ma ribadisce la sua convinzione di non averla toccata. Per gli inquirenti, dubbi non ce ne sono stati mai: lui è finito in carcere quel giorno stesso, e lì è rimasto, finché per via di Covid gli sono stati concessi i domiciliari.

Già all’udienza preliminare si evidenzieranno gli elementi a parere dell’accusa probanti, a partire dall’autopsia e dalla perizia psichiatrica: anche dopo l’incidente probatorio lui è stato dichiarato sano di mente.

Quanto alla difesa, insiste sulla semi infermità e ha recentemente depositato un supplemento di perizia autoptica, in cui ipotizza cause alternative alla morte. Ma probabilmente sarà la corte d’Assise a valutarne la credibilità.