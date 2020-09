Bagno di folla e di selfie a Rovereto questo pomeriggio per il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivato in città per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Andrea Zambelli.

Proprio Zambelli, con i figli, ha accolto l'ex ministro leghista facendo uno scambio di battute sul calcio visto che i bimbi dell'aspirante sindaco tifano Juve mentre il segretario della Lega Milan.

Le contestazioni, sparute, non sono mancane con striscioni sulle finestre e cartelli contro la politica dell'esponente leghista.

Nessun distanziamento in piazza durante il comizio né precauzioni da parte di Salvini che almeno si è presentato in città con la mascherina. Al suo fianco c'era anche il governatore Maurizio Fugatti con il segretario della Lega trentina, Mirko Bisesti.

Il tour elettorale trentino farà poi tappa a Trento, fugace passaggio a Lavis, e in serata a Riva e Arco.

