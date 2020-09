Per le ragazze della Ads Ginnastica Rovereto, una sorpresa e un motivo d'orgoglio.

Ma anche per la città che con la nuova palestra dedicata alla ginnastica artistica potrebbe aprirsi un piccolo varco nel turismo sportivo, che non da oggi garantisce soddisfazioni a Rovereto. Lo scorso fine settimana la nazionale di ginnastica artistica della Germania è arrivata in città, per allenarsi nel nuovo impianto dedicato a questo sport. Un gruppo che vanta nomi noti della disciplina, come Elizabeth Seitz, vicecampionessa europea e medaglia di bronzo alle parallele agli ultimi mondiali, o ancora Kim Bui, bronzo europeo alle parallele. Con loro, altre ginnaste sia senior, sia junior. Le atlete hanno soggiornato a Torbole, e stanno effettuando sessioni di 4 ore d'allenamento al giorno.

Con una sorpresa per le atlete dell'Ads Ginnastica Rovereto: alcuni momenti si possono fare in contemporanea. Il che significa che per lo meno alcune atlete roveretane potranno allenarsi assieme a olimpioniche (nella foto le roveretane assieme alle atlete tedesche).

Per loro una grande opportunità di crescita. Da qui bene si comprende la soddisfazione della dirigenza dell'associazione roveretana, che conta oltre 500 atlete, tra bimbe e bimbi e ragazze più grandi. «Noi siamo davvero orgogliosi di poterle ospitare nell'impianto roveretano - osserva Bane Trickovic - non è da tutti i giorni, poter mostrare alle nostre atlete gente di questo livello, dal punto di vista tecnico. Vista la vocazione turistica del Trentino e una struttura attrezzata come poche in Italia, siamo veramente contentissimi di quest'esperienza.

Peccato solo per il meteo, che non è stato clemente». Già, le atlete non si sono esattamente godute il territorio, nelle pause tra un allenamento e l'altro.

Se questa è stata la prima squadra di altissimo livello qui in ritiro, quello inaugurato dalla nazionale tedesca potrebbe essere un nuovo trend. L'assessore allo sport Mario Bortot, quando aveva presentato il progetto per una palestra dedicata alla ginnastica artistica, aveva fatto riferimento al possibile interesse delle nazionali. Sembrava una visione un po' troppo ottimistica, invece le tedesche sono arrivate. E sembra sia interessata anche la nazionale polacca.