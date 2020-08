Il focolaio di Covid scoppiato alla sede roveretana della Bartolini, che a fine luglio aveva fatto più che impensierire, è «circoscritto e risolto». Parola del manager della prevenzione dell'Azienda sanitaria Antonio Ferro. Delle settanta persone risultate positive al Coronavirus e messe in isolamento, la quasi totalità ha completato il tampone di guarigione ed ha potuto dunque rientrare al lavoro; poche altre sono costantemente monitorate e dovrebbero rientrare in azienda nel giro di poco. Pericolo passato dunque?

Parrebbe proprio di sì, e l'aspetto positivo è che il rispetto dei protocolli e il mantenimento dell'attenzione hanno portato ai risultati sperati nel giro di poche settimane. È questo un ottimo segnale, proprio ora che un altro focolaio Covid ha preso forza nella sede di Bartolini a Casale sul Sile nel Trevigiano, con un conteggio provvisorio di ben 24 malati. «Siamo riusciti - precisa Ferro - a contenere la situazione nel giro di una ventina di giorni, mentre a Bologna, sempre presso la ditta Bartolini, la situazione critica era durata mesi. Ma abbiamo potuto fare tesoro dell'esperienza dei colleghi emiliani e, comunque, abbiamo avuto la massima collaborazione da parte dell'azienda».

L'altra buona notizia è che di questi settanta contagiati nessuno ha avuto necessità di ricorrere alle cure ospedaliere e anzi la maggior parte è stata asintomatica. A rimarcare quanto sia importante agire con tempestività: prima viene identificata la presenza di Coronavirus e meno è probabile incorrere in situazioni potenzialmente gravi. Prosegue Ferro: «Siamo stati più volte in ditta e abbiamo fatto tutti i sopralluoghi necessari con il sostegno del personale dell'Unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Uopsal), al fine di fissare tutti i protocolli. Sono state messe in atto tutte le misure per evitare il contagio e massima attenzione è stata posta proprio nelle aree comuni, quelle a più alto rischio, come la zona della ristorazione e della pausa caffè». Queste parti dell'azienda erano state chiuse per precauzione, ma poi sono state gradualmente riaperte con percorsi dedicati così da mantenere il distanziamento. Un'altra area che è stata particolarmente curata è stato l'ingresso in ditta: è stato istituito un triage dove ogni dipendente compila una scheda tecnica e gli viene misurata la febbre.

Quello che era stato il più grosso focolaio in Trentino dopo il lockdown è stato spento, ma l'attenzione deve restare alta. «Non bisogna sottovalutare i rischi del contagio: mi rivolgo a tutti ma soprattutto ai giovani, sia che provengano da Paesi dove la situazione epidemiologica è più complicata o che abbiano avuto comportamenti a rischio, per chiedere di rispettare le indicazioni, come la distanza, il lavaggio delle mani e l'uso di mascherine» conclude Ferro.