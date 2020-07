Cresce l’attesa per il concerto acustico di Manu Chao il 10 Agosto 2020 alla Campana dei Caduti di Rovereto, dalle ore 21.00. Il concerto si terrà nell’anfiteatro della Campana “Maria Dolens” alle ore 21.30.

Le prevendite apriranno domani, martedì 28 luglio alle ore 12.00 sul circuito di prevendita Primi alla Prima.

Manu Chao è un’artista apprezzato a livello mondiale. Canta in spagnolo, galiziano, francese, arabo, portoghese, italiano ed inglese mescolando più lingue nella stessa canzone. La sua musica ha subito molte influenze: il rock and roll, la chanson francese, la salsa spagnola, il reggae, lo ska e la musica algerina, ma la sua peculiarità sono i testi che parlano soprattutto di amore, immigrazione, fratellanza e vicinanza tra i popoli. Proprio il suo eclettismo e l’attenzione a queste tematiche rendono la location della Campana dei Caduti un contesto ideale e suggestivo per valorizzare e veicolare, amplificandolo, il suo messaggio di Pace.

Prevendita: Circuito Primi Alla Prima. Info: N° verde 800013952