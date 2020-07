Gli speed check posizionati lungo la Ss12 a Marco stanno facendo «vittime» in questi giorni: nell'arco di una settimana infatti due automobilisti sono stati immortalati dal telelaser mentre viaggiavano ben oltre il limite consentito, che in quel tratto di strada è di 70 chilometri all'ora.

Il record (negativo) lo ha stabilito un'utilitaria che viaggiava verso sud e che quando è stata fotografata dall'obiettivo della polizia locale era ad una velocità di 112 chilometri all'ora. Aveva raggiunto invece i 103 chilometri all'ora un'altra vettura che, qualche giorno prima, era diretta verso la città.

Multe salate per i trasgressori ma soprattutto un avvertimento, quello a rispettare i limiti di velocità. Non a caso gli speed check sono stati posizionati lì e periodicamente vengono presidiati dai vigili: in quel tratto molti "corrono" in auto o in moto.