Un trentenne tunisino è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e sarà processato per direttissima come disposto dalla procura di Rovereto.



L’uomo è stato fermato dai carabinieri del Radiomobile del centro lagarino mentre percorreva in auto la sp90. I militari hanno trovato nel veicolo tre involucri contenenti hashish, dal peso complessivo di oltre 320 grammi.



Svolgendo ulteriori accertamenti presso l’abitazione dell’uomo è stata trovata una serra contenente 5 piante di marijuana, alcuni ovuli di hashish (50 grammi), 2 grammi di eroina e 26 grammi di cocaina, oltre a 370 euro, un bilancino di precisione e materiale per il taglio.