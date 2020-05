Per motivi legati all’emergenza sanitaria nazionale, l’apertura al pubblico della mostra ‘’Dinosauri in Carne e Ossa’’ era stata prima posticipata, poi rinviata.

Ora c’è una data certa: il 30 maggio alle ore 10 sarà aperta. Gli allestimenti al Parco dell’ Ex Asilo Nido Manifattura di Rovereto, in via delle Zigherane sono già iniziati oggi.

La mostra è promossa dal Comune di Rovereto ed organizzata dall’Associazione Paleontologica Paleoartistica Italiana APPI in collaborazione con MUSE - Museo delle Scienze, Fondazione Museo Civico e GeoModel di Mauro Scaggiante e con il supporto di Apt Rovereto e Vallagarina e Prehistoric Minds.

Dinosauri in Carne e Ossa, è nata da un progetto interamente italiano che unisce il lavoro di Scienza e Arte per ricostruire l’aspetto in vita dei dominatori di un Mondo perduto, ED arriva a Rovereto con un’edizione speciale.

A fianco delle spettacolari ricostruzioni a grandezza naturale dei dinosauri e degli altri animali preistorici che caratterizzano il format è presente una sezione multimediale a cura del Muse (Trento), dedicata alle orme fossili dei Lavini di Marco, una testimonianza vecchia 200 milioni di anni del passaggio dei dinosauri in queste terre.

A seguito delle prescrizioni anti-Covid la prenotazione per l’acquisto dei biglietti per l’accesso alla mostra sarà online e obbligatorio così da poter permettere una fruizione contingentata ed evitare assembramenti di persone, consentendo di rispettare le distanze di sicurezza.