LeCont srl, impresa di Rovereto dei fratelli Walter e Sergio Cont, con 30 dipendenti, impegnata nella produzione di pneumatici per gokart da competizione, ha realizzato una macchina in grado di produrre mascherine certificate attraverso un processo industriale che prevede una filiera ininterrotta dal rullo di tessuto sino alla mascherina completa di elastici termosaldati.

Il procedimento di confezionamento dei dispositivi di sicurezza - si legge in una nota - non richiede nessun intervento manuale. Le mascherine escono, infatti, già imbustate, in confezioni termo sigillate da 1, 5 o 10 pezzi e successivamente vengono immesse in autoclave per un ulteriore processo di sterilizzazione.

La componentistica meccanica per la costruzione della macchina e per le mascherine sono state reperite principalmente sul territorio trentino e in piccola parte nelle province limitrofe. La capacità produttiva della macchina è ad oggi di circa 30.000 pezzi al giorno che diventeranno 60/70.000 al giorno entro il mese di giugno.