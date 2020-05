Due donne di Rovereto sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave, dopo essere state accoltellate da un uomo. Si tratta della moglie e della cognata del trentenne che, armato di coltello, si è scagliato contro di loro nell'abitazione che condividono in via Paoli.

Sul posto i sanitari di Trentino emergenza che hanno prestato le prime cure ed accompagnato tutti e tre in ospedale per accertamenti.

Anche l'uomo, seppur non sia stato ferito, è stato accolto nel nosocomio perché avrebbe dichiarato di aver agito per aver sentito delle "voci". Sul grave episodio indagano i carabinieri.