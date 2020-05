a Lizzana: indagini in corso

La Provincia stoppa definitivamente il progetto di una nuova strada forestale nel cuore del Parco Paneveggio Pale di San Martino, che avrebbe dovuto collegare malga Crel e malga Scanaiol, in un’area di grande pregio per la presenza di tetraonidi (cedroni e forcelli).

Un centralino rovente, ventimila telefonate, domande di ogni tipo, anche le più strampalate, ma anche richieste di aiuto, bisogno di essere ascoltati e rassicurati, e tanta solidarietà per il lavoro svolto. Qualcuno, mandava pure le brioche agli agenti.

È stato raggiunto, a Pieve di Bono, l’accordo con gli operai di una ditta subappaltatrice, che ieri, nel cantiere, erano saliti saliti per pr

In questi giorni, tradizionalmente, prendeva avvio la stagione estiva nei nostri musei.

Un viaggio in Bersntol

In queste settimane abbiamo visto di tutto camminare, correre e passeggiare per le strade della Busa: l’orso, le anatre nei viali Ottocenteschi, il capriolo alla Baltera, le oche alla Pasina e così via.