Forze dell'ordine e vigili del fuoco mobilitati questo pomeriggio a Rovereto, dove un forte botto ha squassato la quiete di questo primo maggio all'insegna del lockdown.

Verso le 15 quella che a molti cittadini ewra sembrata un'esplosione si è verificata nel tratto compreso tra gli incroci con via Piomarta e via Vittorio Veneto. Dopo aver precauzionalmente chiuso la strada, i vigili del fuoco - assieme a polizia e carabinieri intervenuti per verificare l'accaduto - hanno potuto accertare come tutto sia stato riconducibile ad un grosso petardo.