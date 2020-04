Da domani 28 aprile 2020 riprende il mercato del martedì di Rovereto, il primo a ripartire in Trentino. Il Comune invita però a fare attenzione: riprende il commercio dei soli prodotti alimentari quali frutta, verdura, generi alimentari vari (formaggio, salumi e prodotti vari), pane, pesce. Non potrà essere presente l’attività di ristorazione veloce (come polli e patatine).

Scrive il municipio: «Richiamiamo di seguito quanto prevede l’ordinanza sindacale ed i successivi provvedimenti della Provincia Autonoma di Trento (in calce è indicato il link del provvedimento) la riapertura delle attività di commercio su area pubblica del settore alimentare di seguito indicate:

mercato del Contadino (avente luogo settimanalmente nella giornata del martedì in piazza XXV Aprile);

mercato periodico di servizio (avente luogo settimanalmente nella giornate del martedì in centro storico);

mercato periodico di servizio specializzato in prodotti agricoli biologici alimentari del martedì; mercato periodico di servizio specializzato in prodotti agricoli di piazza Malfatti del giovedì;

mercato periodico di servizio specializzato in prodotti agricoli biologici e artigianali del settore alimentare biologico (avente luogo nella giornata di sabato in piazza Erbe);

mercato dell’ortofrutta di piazza N. Sauro del sabato;

Al fine di garantire le massima tutela delle persone, la riapertura delle attività di mercato è subordinata al rispetto delle condizione di seguito indicate:

- vengano adottati gli accorgimenti finalizzati ad assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro; venga attuato un ingresso dilazionato dei clienti in modo da non comportare la presenza contemporanea nell’area di più persone per evitare assembramenti;

- venga attuata un’opera di vigilanza per accertare che la sosta della clientela nell’area del mercato avvenga per il tempo strettamente necessario ad effettuare gli acquisti dei beni;

- in ossequio a quanto previsto dall’ordinanza del Presidente della Giunta provinciale di data 25 aprile 2020 è fatto obbligo agli operatori impiegati nelle operazioni di vendita su area pubblica di dotarsi di disposizioni di potrazione individuali (mascherine e guanti); l’uso di mascherine riguarda anche i clienti che frequentano i singoli mercati.

Con l’obiettivo di evitare comunque possibili ulteriori occasioni di assembramento è sospesa l’attività di commercio su area pubblica effettuata in forma itinerante.

Si ricorda altresì la chiusura dei mercati e dei posteggi isolati nei giorni di domenica e festivi al fine di evitare che la presenza di un’offerta commerciale alimentare nelle giornate di chiusura dei negozi possa costituire elemento di attrazione e richiamo per i consumatori ed un’occasione di possibili assembramenti di persone.