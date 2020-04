Il coro RigoDritto di Rovereto ha girato il video di una canzone con i coristi uniti ma distanti per dare speranza e invitare a continuare a donare all'Azienda sanitaria per fare fronte all'emergenza Coronavirus In Trentino.

"In questo periodo anche noi - spiega il coro Rigo Dritto - abbiamo deciso di tenerci uniti con la musica ed abbiamo creato questo “VirtualChoir”.

Il messaggio della canzone dal titolo “A Million Dreams” è quello di poter coltivare un milione di sogni per “il mondo che faremo”.

È questo il messaggio che vorremmo lasciare, utilizzare questo delicato periodo per pensare a quello che sarà il nostro domani, di nuovo uniti.

All’interno del video sono riportati i messaggi fondamentali di questo periodo ricordando di stare a casa e contribuire anche con piccole donazioni all’Azienda sanitaria Trentina, con il motto #aiutiamoadaiutare.

Questa è la traduzione del ritornello della canzone scelta

“I colori più brillanti mi riempiono la testa

Un milione di sogni mi tengono sveglio

Un milione di sogni, un milione di sogni

Penso a cosa potrebbe essere il mondo

Una visione di quello che vedo

Un milione di sogni è tutto ciò che accadrà

Un milione di sogni per il mondo che faremo”

GUARDA IL VIDEO