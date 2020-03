Al via oggi a Rovereto il servizio gratuito di consegna dei farmaci a domicilio per persone anziane e malate, senza rete familiare e costrette in casa dall’emergenza coronavirus. Il servizio è curato dalle farmacie comunali. Lo rende noto il Comune.



Per accedere al servizio occorre chiamare il numero 0464 490511 di Smr Srl, operativo dal lunedì al venerdì con orario 08.30-12.30 e 14-18, oppure il numero 0464 452624 del Servizio politiche sociali, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.