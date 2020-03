Stava andando dalla fidanzata a Rovereto in auto ma quando, nei pressi di Ravazzone di Mori, ha visto la pattuglia della polizia che controllava il rispetto delle disposizioni per il contenimento del Covid 19, l’uomo ha fermato l’auto, una Fiat Punto, ha ingranato la retromarcia e, in contromano, a tutta velocità, è tornato verso Mori, da cui proveniva, con una manovra a dir poco azzardata e pericolosa, che solo per lo scarso traffico presente non ha avuto conseguenze ben peggiori.

Giunto in cima alla salita, l’uomo ha invertito il senso di marcia e ha proseguito ad alta velocità verso la località Seghe, facendo perdere le proprie tracce nelle stradine di campagna. La Volante, che si era messa all’inseguimento, ha però avvistato la Punto in fondo alla rampa di un garage di una villetta residenziale. Quando gli agenti si sono avvicinati, hanno trovato il guidatore nascosto ed accucciato sotto i sedili.

L’uomo si è giustificato dicendo che voleva andare a trovare la fidanzata a Rovereto ma, alla vista della polizia, si è spaventato ed è scappato. Oltre alla denuncia per violazione delle norme per il contenimento della diffusione del coronavirus, all’uomo è stata contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale.