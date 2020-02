Un anno particolarmente ricco di eventi il 2020 che si prepara per Rovereto. Con tante conferme, qualche novità, e due certezze. Uno: la piazza del Mart sempre più "teatro-arena" per eventi di ambito anche extra artistico, tanto che quest'anno ospiterà addirittura una gara di trial, con le moto Honda a "saltare" rombando su ostacoli in legno e pietra. Due: Carollo da questa amministrazione non vedrà più un euro.

La giunta comunale ha approvato l'elenco dei contributi per le "iniziative turistiche 2020". Ovvero, l'elenco dei "grandi eventi", iniziative «presentate - spiegano da Palazzo Pretorio - da associazioni e da altri soggetti che operano sul territorio comunale. L'intervento si concretizza non solo in un supporto di tipo finanziario (in tutto saranno distribuiti 187.500 euro, ndr ) ma anche nel sostegno logistico e organizzativo nel mettere a disposizione strutture e attrezzature comunali, nonché servizi diversi come l'attività di promozione e informazione». L'elenco degli eventi beneficiari dei contributi comunali ricalca grosso modo la totalità delle iniziative che aspettano Rovereto nel 2020.

Un borgo e il suo fiume 4-7 giugno . Organizzato dall'omonimo comitato, la manifestazione simbolo di Borgo Sacco giunge nel 2020 alla 22esima edizione. Contributo di 11mila euro.

Nuvolette 15-17 maggio . Organizzato da "The Hub". In pratica la seconda edizione del "festival del fumetto" in centro storico. «Tre giornate di eventi, sonorizzazioni, live performance, animazioni e disegni sulle vetrine, laboratori e incontri con l'obiettivo di animare il centro storico e portare in città appassionati da tutta Italia». Contributo di 14mila euro.

Rovereto vintage festival 3-5 luglio . Organizzato da Serendipity snc. Seconda edizione che torna «dopo il positivo debutto dello scorso anno», scrive la giunta, «per esplorare le contaminazioni e le tendenze che hanno caratterizzato artisti e spettacoli, cucina, gusto e aspirazioni dagli anni ‘40 agli anni ‘60. Una tre giorni di eventi e concerti di strada». Contributo di 17mila euro.

Primavera a Rovereto marzo - aprile . Organizzato da Consorzio Rovereto In Centro. Allestimenti floreali di fontane, piazze e vie di Rovereto con il coinvolgimento di aziende locali e studenti roveretani. Spettacoli, concerti ed altri eventi per animare il centro storico, creazione di oggetti con il legno recuperato dalla tempesta di Vaia. Contributo di 20mila euro più 10mila euro per la sola cena in bianco e verde. Al Consorzio anche i fondi per i «Pomeriggi d'estate» (animazione nei fine settimana di giugno e luglio in centro storico, 10mila euro) e la "Rovereto in rosa" (giornata dedicata alle donne, 5mila euto).

Honda Live Tour e Trial Show 8-10 maggio . Organizzato da Consorzio Rovereto In Centro. «Presentato - spiegano in Comune - come evento di grandissimo richiamo nazionale, grazie alla presenza nei tre giorni dei pluri campioni mondiali di trial e degli show che fanno. Previsto uno spettacolo mozzafiato sotto la cupola del Mart con ostacoli decorati da un istituto d'arte e un motoraduno di Africa Twin».

Motoraduno internazionale Città di Rovereto . Organizzato da ASD Moto Club Pippo Zanini. La 49esima edizione. Contributo di 4mila euro.

Street Food . Due eventi in calendario: il "Rovereto Spring Food" 28-31 maggio e il classico "Rovereto Street Food Festival" 17-20 settembre, entrambi organizzati dall'Associazione Double House e finanziati con 7.500 euro ciascuno. I due eventi hanno reso la città della Quercia apripista dell'esplosione del fenomeno street-food in regione, registrando numeri record. Tra gli eventi più apprezzati e partecipati in assoluto.

Vallagarina Experience Festival 12-14 giugno . Organizzato da Vallagarina Destination. Seconda edizione (dopo il clamoroso successo ben oltre le aspettative del 2019) dell'evento nato con l'obiettivo di promuovere il territorio attraverso le attività outdoor di trekking, nordic walking, e-bike, trail. Contributo di 24mila euro.

Festival Settenovecento 7 maggio e 18-21 giugno . Organizzato da Associazione Filarmonica. Nato nel 2017 raccogliendo l'eredità del Festival Mozart. Contributo di 25mila euro.

10 km for Peace - 5 km for Peace . Organizza "S.e.v. Servizio Eventi Volontari". Due gare di corsa non competitive nel segno della Pace e della solidarietà internazionale. Parte del ricavato a Medici Senza Frontiere. Contributo di 2.500 euro.

Shopping aspettando Halloween 31 ottobre . Organizzato dall'Unione. «Giunta alla sua 17esima edizione - spiegano dal Comune - la manifestazione si concretizza in eventi, attrazioni, spettacoli itineranti per celebrare una "festa" ormai radicata anche in Italia». Contributo di 10mila euro.

Manca, dall'elenco delle manifestazioni, il Natale. Per parte sua il Consorzio ci ha provato a riappropriarsi della festa simbolo dell'inverno, riproponendo anche il brand "Natale dei Popoli", che fino all'arrivo di Carollo nel 2018 aveva sempre caratterizzato le feste. In risposta l'amministrazione ha "congelato" l'erogazione di contributo in quanto «ritiene di dar corso ad una valutazione sulle modalità organizzative più idonee per la realizzazione dell'evento legato al Natale 2020». Il primo Natale di Smr?