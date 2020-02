Elisa Perini, di Mori, ha 26 anni, alle spalle il liceo classico, una triennale alla Cattolica di Milano in Scienze linguistiche, un master in sceneggiatura e produzione, uno stage sul set della fiction “Che Dio ci aiuti” con Elena Sofia Ricci e vive a Roma.



Oggi lavora sul set di Don Matteo, fiction da oltre sei milioni di spettatori, giunta alla dodicesima stagione. Proprio in quest’ultima stagione che ha concluso le riprese martedì scorso, Elisa è stata impegnata come assistente alla regia.



Un’assistente alla regia, cosa fa?



Mi occupo del set e degli attori: faccio in modo che le indicazioni del regista vengano realizzate in modo che le scene siano girate nel minor tempo e nel miglior modo possibile. Significa che arrivo la mattina presto con gli attori della prima scena e seguo la loro preparazione, ovvero controllo che arrivino per tempo ai camerini, passino da trucco e costumi nei tempi prestabiliti, che è molto importante rispettare. Dopodiché una volta pronti li accompagno sul set e da lì inizia la giornata per tutta la troupe. A fine giornata invio gli stralci delle scene che gli attori dovranno studiare e convoco gli attori per il giorno dopo.



L’amore per il cinema quando è sbocciato?



Fin da quando ero molto piccola. Ho sempre desiderato fare l’accademia di cinema a Roma, poi ho scelto un percorso diverso ma che andava in questa direzione.





Come sei arrivata a Don Matteo?



Alla fine di uno stage che avevo fatto sul set della fiction “Che Dio ci aiuti”: la casa di produzione è la stessa e dopo lo stage mi hanno confermato. Così è arrivato “Don Matteo”. Non avevo mai approfondito la visione, ma quando mi è stato proposto il lavoro mi sono resa conto dell’importanza che ha. Il lavoro è molto impegnativo, per le scene girate in esterne, i trasferimenti su set diversi. Dal punto di vista lavorativo e anche caratteriale fa crescere tanto. Mi sono trovata subito bene con la troupe.



E gli attori? Spesso le cronache li descrivono capricciosi o inarrivabili, com’è la tua esperienza?



Gli attori di don Matteo sono molto professionali, per nulla viziati e molto carini, soprattutto perché hanno come punto di riferimento Terence Hill: è una persona molto gentile, alla mano, davvero squisita e di grande professionalità. Credo che il suo atteggiamento abbia dato un po’ la linea a tutto il cast: non ci sono ritardi, perdite di tempo, richieste impossibili. Nulla di tutto questo. Poi c’è Nino Frassica che è molto simpatico: il maresciallo Cecchini gli assomiglia tanto perché molte scene e battute Frassica le modifica a suo piacimento. C’è tanto di lui nel personaggio che interpreta.



Cosa ti piace tanto del tuo lavoro?



Sicuramente il fatto di avere un rapporto con tutti i reparti. Dal costume, alla fotografia, al trucco, come assistente regista li vedo tutti e si capisce davvero quanto impegno ci sia dietro la realizzazione di un progetto audiovisivo. E tutto questo impegno messo da ogni membro della troupe riesce a dare un risultato straordinario. Quando si guarda la televisione senza sapere tutto quello che c’è dietro si può avere l’impressione che non sia una cosa particolarmente difficile, o seria dal punto di vista artistico. Invece una volta dietro le quinte si capisce che non è affatto così e per le l’apporto artistico dietro ad progetto è la cosa più affascinante.



E la parte più complessa?



Gli orari di lavorazione cambiano di giorno in giorno, in base a ciò che viene richiesto dal copione. Se si inizia a girare alle 8.30 i primi attori devono arrivare almeno un’ora o un’ora e mezza prima. Sul set bisogna sempre essere a mille, concentrati. I ritmi, specialmente in un ruolo come il mio che deve aiutare a tenere i tempi, sono importantissimi. Poi c’è da curare il rapporto con gli attori e gli altri membri della troupe: serve essere sempre tranquilli, non farsi prendere dall’ansia, essere diplomatici soprattutto con gli attori importanti che hanno lo spazio anche di apportare modifiche alla sceneggiatura, ed è anche sui loro ritmi che un po’ ci si concentra cercando di fare anche delle mediazioni.



Cosa sogni per il tuo futuro?



Essere sul set di Don Matteo è stata un’occasione molto importante, di crescita professionale anche per la complessità della fiction, sicuramente è un biglietto da visita non indifferente. La mia aspirazione è quella di diventare regista, un giorno. Per ora vivo a Roma: quando mi sono trasferita la mia famiglia era un po’ preoccupata, il salto da Mori alla capitale è importante, ma poi i miei genitori hanno capito che il cinema si fa qui in Italia. Il mio sogno è sempre stato quello di andare a Los Angeles a lavorare.