L’allarme è scattato ieri verso le 19: qualcuno aveva cercato di rapinare la sala giochi «Nero Slot» di via Craffonara. Di più. Qualcuno stava cercando di rapinarla in quel preciso momento. La polizia ha premuto sull’acceleratore abbastanza da arrivare in tempo. Ed ha trasformato il potenziale colpo di ieri sera in uno dei fallimenti più plateali che la storia della criminalità cittadina ricordi. L’aspirante rapinatore se n’è andato senza un soldo. E - cosa più grave, dal suo punto di vista - dentro la volante della polizia, con le manette ai polsi. Sulla vicenda c’è un certo riserbo, ma sembra che l’uomo sia una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine cittadine: Morgan Ballerini.



