U n altro caso di tubercolosi polmonare a scuola, a Rovereto. Ad essere colpito è uno studente del Cfp Veronesi: lui ora è ricoverato in ospedale e le sue condizioni non sono preoccupanti. Ma in via precauzionale domani sarà effettuato il test Mantoux (la famosa "tubercolina") ai suoi compagni di classe. La possibilità di contagio è bassa, ma il protocollo prevede di essere scrupolosi. La vicenda non è collegata a quella della studentessa del Liceo Rosmini: i due ragazzi non si conoscono, si tratta di due contagi del tutto indipendenti l'uno dall'altro.