Sono state 200 le sedute del Consiglio comunale di Rovereto dal 2015 al 2019, per complessive 780 ore, ovvero una media di quasi 4 ore a seduta. Sono state inoltre 302 le delibere approvate dal Consiglio, 73 le domande di attualità esaminate, 332 le interrogazioni, 62 le mozioni, 13 gli ordini del giorno votati. Per i consiglieri si è aggiunto anche il lavoro nelle cinque commissioni consiliari: in tutto 190 sedute per altre 339 ore di lavoro. Infine il lavoro nelle conferenze dei capigruppo: 79 in tutto.

«Da consigliere prima e da Presidente poi sono soddisfatto del sostanzioso lavoro svolto dal Consiglio Comunale». Così, in una nota, il presidente del Consiglio comunale, Gianpaolo Stiz, nel commentare i dati.