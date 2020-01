Hanno provato a forzare la serratura ed entrare nel negozio ma è andata decisamente male. Il colpo fallito, la notte scorsa, è stato messo a segno all’edicola del Millennium Center in via del Garda. Ad accorgersi del tentativo è stato il gestore ieri mattina.

Riccardo Bongiovanni la racconta così: «Hanno sfondato la porta ma non sono riusciti ad entrare. L’allarme, infatti, non ha suonato perché, dopo aver rotto la porta d’ingresso, ladri non hanno varcato la soglia. Qualcosa o qualcuno, però, deve averli distratti perché hanno desistito».

Nel centro commerciale, edicola a parte, nessuno ha registrato tentativi di effrazione. Merito dei controlli notturni delle forze dell’ordine che sono stati aumentati durante le feste di Natale. I pattugliamenti costanti uniti alle segnalazioni dei cittadini stanno funzionando come argine contro la criminalità. Rimane comunque la preoccupazione per l’escalation della microcriminalità in città e nell’immediata periferia, che per alcuni sembrano lande desolate in balia di malintenzionati senza scrupoli che approfittano delle tenebre per agire indisturbatu. Il centro commerciale di via del Garda ne è un esempio concreto, periferico e centrale allo stesso tempo. Stavolta, però, il tentativo di scasso è stato messo a segno solo all’edicola e non agli altri negozi.