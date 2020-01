Ieri si è spenta per sempre la voce di Andrea Meazzo , storico deejay di Radio80 e amico di tutti. Soprattutto di Antonio Megalizzi, divenuto eroe europeo perché vittima di un attentato terroristico a Bruxelles. Ad Andrea, ad appena 50 anni, non sono seriviti gli jihadisti, una brutta malattia l'ha èportato via prematuramente. E hai voglia a spiegarlo all'amata moglie e ai due figli che non c'è più, che il mondo se l'è portato via.

Per gli altri, i non parenti per capirci, Meazzo non aveva un volto ma una voce sì, un timbro che non si sentirà più nemmeno passando una giornata a smanettare con le frequenze.